Val d’Oust

Sortie nature La forêt contée

Lande de la Hye Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Laissez-vous emporter par des histoires, des légendes et des mythes qui donnent vie à la forêt, à la lande et aux arbres de ce site naturel remarquable. Une immersion contée pour découvrir la nature autrement, entre imaginaire et réalité.

Cette animation est proposée dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature et principalement destinée aux tout-petits (0-4 ans). À 10h. Réservation par téléphone auprès de l’association Saute Ruisseaux. .

Lande de la Hye Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 6 87 29 39 57

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English :

L’événement Sortie nature La forêt contée Val d’Oust a été mis à jour le 2026-04-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande