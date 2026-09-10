AGENDA · Nantes99vues
Parlons BD Bibliothèque de la Manufacture Nantes
mardi 1 décembre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 18:30 –
Gratuit : oui Adulte
Passionnés ou novices, venez échanger autour de coups de cœur, de découvertes et de pépites de la bande dessinée.
Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque de la Manufacture et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026
- Tonus Crazy Jungle – Intégration des BTS, Warehouse, Nantes 11 septembre 2026