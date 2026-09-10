UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Parlons BD Bibliothèque de la Manufacture Nantes

mardi 1 décembre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes

Parlons BD Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Bibliothèque de la Manufacture
Adresse
6 Cour Jules Durand
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 18:30 –
Gratuit : oui  Adulte 

Passionnés ou novices, venez échanger autour de coups de cœur, de découvertes et de pépites de la bande dessinée.

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/


Afficher la carte du lieu Bibliothèque de la Manufacture et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)