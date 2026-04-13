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Parlons Chimie! Rencontres entre chercheurs et grand public !, Cap sciences, Bordeaux

Parlons Chimie! Rencontres entre chercheurs et grand public !, Cap sciences, Bordeaux

Parlons Chimie! Rencontres entre chercheurs et grand public !, Cap sciences, Bordeaux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Cap sciences

Adresse : Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Accès gratuit (certains ateliers sur inscription)

Parlons Chimie! Rencontres entre chercheurs et grand public ! 20 et 21 juin Cap sciences Gironde

Accès gratuit (certains ateliers sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Parlons Chimie! Rencontres entre chercheurs et grand public !

À l’occasion du congrès national de la Société Chimique de France (SCF 2026), un week-end ouvert à toutes et tous est organisé les 20 et 21 juin 2026 à Bordeaux, au Cap Sciences.

Thème : « Entre terre et océan : la chimie qui façonne notre région »

Au programme : conférences, tables rondes, expositions et ateliers participatifs pour petits et grands autour de sujets qui nous concernent tous : eau, environnement, chimie du vin, plastiques, matériaux biosourcés…

Une belle opportunité de découvrir la chimie autrement, d’échanger avec des scientifiques et de mieux comprendre son rôle dans notre quotidien.

️ Accès gratuit (certains ateliers sur inscription)
Bordeaux – Cap Sciences
20 juin (14h–19h) et 21 juin 2026 (14h–18h30)
N’hésitez pas à partager autour de vous et à venir nombreux !

Pour plus d’informations (programme détaillé) et inscription à certains ateliers: https://premc.org/fr/scf2026-fr/week-end_grand_public/

Nos partenaires et sponsors:
Cap Sciences, Société Chimique de France, Chimie et Société, Université de Bordeaux, Département Sciences et Technologies pour la Santé, Région Nouvelle-Aquitaine, ACD Nouvelle-Aquitaine, Science avec et pour la société, Fondation de la Maison de la Chimie

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Rencontres entre chercheurs et grand public ! Au programme : conférences, tables rondes, expositions et ateliers participatifs sur le thème : Entre terre et océan : la chimie qui façonne notre région Science pour le grand public Chimie

SCF Aquitaine

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