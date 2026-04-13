Parlons Chimie! Rencontres entre chercheurs et grand public !, Cap sciences, Bordeaux

Parlons Chimie! Rencontres entre chercheurs et grand public ! 20 et 21 juin Cap sciences Gironde

Accès gratuit (certains ateliers sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Parlons Chimie! Rencontres entre chercheurs et grand public !

À l’occasion du congrès national de la Société Chimique de France (SCF 2026), un week-end ouvert à toutes et tous est organisé les 20 et 21 juin 2026 à Bordeaux, au Cap Sciences.

Thème : « Entre terre et océan : la chimie qui façonne notre région »

Au programme : conférences, tables rondes, expositions et ateliers participatifs pour petits et grands autour de sujets qui nous concernent tous : eau, environnement, chimie du vin, plastiques, matériaux biosourcés…

Une belle opportunité de découvrir la chimie autrement, d’échanger avec des scientifiques et de mieux comprendre son rôle dans notre quotidien.

️ Accès gratuit (certains ateliers sur inscription)

Bordeaux – Cap Sciences

20 juin (14h–19h) et 21 juin 2026 (14h–18h30)

N’hésitez pas à partager autour de vous et à venir nombreux !

Pour plus d’informations (programme détaillé) et inscription à certains ateliers: https://premc.org/fr/scf2026-fr/week-end_grand_public/

Nos partenaires et sponsors:

Cap Sciences, Société Chimique de France, Chimie et Société, Université de Bordeaux, Département Sciences et Technologies pour la Santé, Région Nouvelle-Aquitaine, ACD Nouvelle-Aquitaine, Science avec et pour la société, Fondation de la Maison de la Chimie

Cap sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://premc.org/fr/scf2026-fr/week-end_grand_public/ »}] [{« link »: « https://premc.org/fr/scf2026-fr/week-end_grand_public/ »}]

Rencontres entre chercheurs et grand public ! Au programme : conférences, tables rondes, expositions et ateliers participatifs sur le thème : Entre terre et océan : la chimie qui façonne notre région Science pour le grand public Chimie

SCF Aquitaine