Parlons cosplay avec Sikay, Corneline et Edes, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Parlons cosplay avec Sikay, Corneline et Edes Dimanche 3 mai, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T15:30:00+02:00

Au lendemain du concours, les trois invités se retrouvent sur scène pour revenir ensemble sur les performances de la veille et échanger librement sur la compétition cosplay : ce qu’elle apporte, ce qu’elle exige et ce qu’elle révèle de la communauté. Un moment rare et spontané à ne pas manquer.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Au lendemain du concours, les trois invités se retrouvent sur scène pour revenir ensemble sur les performances de la veille et échanger librement sur la compétition cosplay. cosplay concours cosplay