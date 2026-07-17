Parlons société avec Olivier Alexandre, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Parlons société avec Olivier Alexandre Vendredi 18 septembre, 18h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Olivier Alexandre est docteur en sociologie de la culture et chargé de recherche au CNRS. Dans son livre La Tech. Quand la Silicon Valley refait le monde, dans lequel il analyse les structures sociales de l’industrie de la tech entre développeurs, ingénieurs, entrepreneurs et investisseurs, entre fascination pour les chercheurs d’or et communauté capitaliste, classiste, libertarienne et darwiniste.

Déroulé de la soirée :

– 18h : débat mouvant animé par l’Université Populaire de Bordeaux

– 18h30 : rencontre, suivie d’une séance de dédicace avec la librairie Mollat.

Un arpentage de son ouvrage est organisé samedi 5 septembre à 9h30 (renseignement et inscription au 05 24 57 67 60).

Parlons ! est un cycle de rencontres avec des auteurs et des autrices autour de leur actualité éditoriale dans les champs des sciences et des sciences humaines.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1000291863 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/94178973_arpentage-du-livre-la-tech »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/parlons »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Autour de son livre La Tech. Quand la Silicon Valley refait le monde

Dominique Lévy-Breillet