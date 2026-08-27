Informations pratiques

Gratuit et non sectorisé ce groupe de parole bienveillant permet de se soutenir, partager et repartir outillée pour cette nouvelle vie de maman.

Les professionnels de santé du territoire vous proposent de participer à des groupes de parole entre parents, gratuits, pour échanger autour des thématiques que vous vivez toutes et tous au quotidien.

L’objectif est de créer du lien entre parents traversant les mêmes expériences au même moment. Dans un cadre sécurisé et bienveillant, des professionnel·le·s seront présent·e·s pour accompagner les échanges sur tous les sujets liés à la parentalité : la grossesse, les premières semaines de vie de l’enfant, le rythme du bébé, l’allaitement, les joies et les doutes…

Parole de femmes : groupe de parole animé par des sages-femmes pour échanger autour du bouleversements de la naissance, du soin au nourrisson, et de tous les sujets liés à l’arrivée du bébé.

Le vendredi 02 juillet 2027

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 04 juin 2027

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 30 avril 2027

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 02 avril 2027

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 05 mars 2027

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 05 février 2027

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 08 janvier 2027

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 04 décembre 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 13 novembre 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 02 octobre 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

CPTS 20 : Inscription aux groupes de Paroles de Parents

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T13:00:00+02:00

fin : 2027-07-02T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T12:00:00+02:00;2026-10-02T10:00:00+02:00_2026-10-02T12:00:00+02:00;2026-11-13T10:00:00+02:00_2026-11-13T12:00:00+02:00;2026-12-04T10:00:00+02:00_2026-12-04T12:00:00+02:00;2027-01-08T10:00:00+02:00_2027-01-08T12:00:00+02:00;2027-02-05T10:00:00+02:00_2027-02-05T12:00:00+02:00;2027-03-05T10:00:00+02:00_2027-03-05T12:00:00+02:00;2027-04-02T10:00:00+02:00_2027-04-02T12:00:00+02:00;2027-04-30T10:00:00+02:00_2027-04-30T12:00:00+02:00;2027-06-04T10:00:00+02:00_2027-06-04T12:00:00+02:00;2027-07-02T10:00:00+02:00_2027-07-02T12:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 Paris

maison1000jours20@paris.fr



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