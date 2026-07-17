Parole de Nuit . Martine Jaegly . (Festival du Conte en Vallouise), Vallouise-Pelvoux, Vallouise-Pelvoux
mardi 21 juillet 2026 · Vallouise-Pelvoux
Informations pratiques
Parole de Nuit . Martine Jaegly . (Festival du Conte en Vallouise) Mardi 21 juillet, 20h30 Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T21:30:00+02:00
Paroles de Nuit
Mes histoires préférées pour voir tomber la nuit, des histoires d’étoiles, de lumière et de rêves
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Mes histoires préférées pour voir tomber la nuit, des histoires d’étoiles, de lumière et de rêves
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