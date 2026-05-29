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Parole d’hommes et co-parent.e.s Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

Parole d’hommes et co-parent.e.s Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

Parole d’hommes et co-parent.e.s Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement

Adresse : 9 passage des Tourelles

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : <p></p>

Partage d’expérience parentale un vendredi par mois de 17h à 19h.

Le 12 décembre ; 16 janvier, 13 février, 20 mars, 17 avril, 29 mai et 19 juin.

Venez échanger autour de votre expérience et créer des liens autour de la parentalité dans un cadre d’échange sécurisé et bienveillant.
Le vendredi 19 juin 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T17:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles  75020 Paris


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