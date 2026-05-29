Parole d’hommes et co-parent.e.s Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris vendredi 29 mai 2026.

Partage d’expérience parentale un vendredi par mois de 17h à 19h.

Le 12 décembre ; 16 janvier, 13 février, 20 mars, 17 avril, 29 mai et 19 juin.

Venez échanger autour de votre expérience et créer des liens autour de la parentalité dans un cadre d’échange sécurisé et bienveillant.

Le vendredi 19 juin 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T17:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 Paris



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