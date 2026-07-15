Partage de la soupe au Munster Munster
vendredi 20 novembre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Partage de la soupe au munster
Place du marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-20 11:30:00
fin : 2026-11-29 12:00:00
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-29 2026-12-05 2026-12-13 2026-12-19
Offert par la confrérie St Grégoire du Taste-Fromage d’après la recette d’Emile Jung.
Partage de la soupe au Munster préparée par la confrérie St Grégoire du Taste Fromage de Munster selon la recette originale du chef étoilé Emile Jung. .
Place du marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80
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English :
Offered by the Confrérie St Grégoire du Taste-Fromage according to the recipe of Emile Jung.
L’événement Partage de la soupe au munster Munster a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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