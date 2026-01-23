Partage d’expérience avec la famille De Sousa MJC Héritan Mâcon

Partage d’expérience avec la famille De Sousa

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-03-18 17:00:00

12 mois, 10 pays visités, plus de 40 000 km parcourus. Venez découvrir l’aventure autour du monde d’une famille (parents et deux enfants de 6 et 12 ans) qui a tout quitté à l’été 2023 pour partir voyager à travers le globe.

Au programme rencontres, découvertes, Noël sous le soleil, mais aussi école à distance, gestion du quotidien et du budget. Une expérience unique qui crée des souvenirs, permet d’appréhender l’altérité et la beauté du monde.

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

L’événement Partage d’expérience avec la famille De Sousa Mâcon a été mis à jour le 2026-01-23 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès