Partage d’expérience avec la famille De Sousa MJC Héritan Mâcon
Partage d’expérience avec la famille De Sousa MJC Héritan Mâcon mercredi 18 mars 2026.
Partage d’expérience avec la famille De Sousa
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 17:00:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
12 mois, 10 pays visités, plus de 40 000 km parcourus. Venez découvrir l’aventure autour du monde d’une famille (parents et deux enfants de 6 et 12 ans) qui a tout quitté à l’été 2023 pour partir voyager à travers le globe.
Au programme rencontres, découvertes, Noël sous le soleil, mais aussi école à distance, gestion du quotidien et du budget. Une expérience unique qui crée des souvenirs, permet d’appréhender l’altérité et la beauté du monde.
Participation libre. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Partage d’expérience avec la famille De Sousa
L’événement Partage d’expérience avec la famille De Sousa Mâcon a été mis à jour le 2026-01-23 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès