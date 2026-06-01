PART’ÂGE, Direction de Quartiers Ouest, Rennes
PART’ÂGE, Direction de Quartiers Ouest, Rennes vendredi 19 juin 2026.
PART’ÂGE 19 – 30 juin Direction de Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T16:30:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-30T14:30:00+02:00 – 2026-06-30T16:00:00+02:00
Dans le cadre de l’AMI Prévention de la perte d’autonomie 2026, désormais intitulé « PART’ÂGE » pour plus de lisibilité, des temps d’information et de rencontre sont organisés dans plusieurs quartiers rennais, en lien avec les lieux ressources favorables au vieillissement.
Ces rendez-vous permettront aux habitants :
- de découvrir les actions de prévention proposées près de chez eux ;
- de mieux connaître les actions du programme PART’ÂGE déployées en 2026 ;
- d’échanger avec les professionnels présents autour des enjeux du bien vieillir.
Cette dynamique s’inscrit notamment dans le travail engagé par la coordination de quartier Q3/Q4/Q9.
Dates des rencontres sur le quartier Ouest :
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Centre Social de Cleunay (49 rue Jules Lallemand)
le 19 juin, de 16h30 à 17h30
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Maison Bleue (123 boulevard de Verdun)
le 23 juin, de 15h30 à 17h
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Maison de Quartier La Touche (6 rue du Cardinal Paul Gouyon)
le 30 juin, de 14h30 à 16h
Ces temps sont ouverts à toutes et tous.
Direction de Quartiers Ouest 39, rue Jules Lallemand Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « amiclic@ccasrennes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.23.62.20.19 »}]
Des ateliers collectifs pour prendre soin de sa santé
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