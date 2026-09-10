PARTERRE THEATRE GARONNE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PARTERRE

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 21:00:00

fin : 2027-03-06 22:00:00

Date(s) :

2027-03-05

En arpentant le parterre, ce sol sur lequel tout le monde marche, le chorégraphe brésilien, accompagné de quatre danseurs et danseuses, déploie par la danse une célébration joyeuse de ce qui compose notre culture collective.

Dans chacune de ses pièces, Volmir Cordeiro s’attèle à questionner les rapports sociaux qui fondent nos sociétés. Poursuivant une recherche autour de la diversité et la visibilité des êtres marginalisés, Parterre ne fait pas exception et devient précisément le lieu d’expression de cette pluralité. Sur le plateau, cinq corps chargés de leur propre histoire se rencontrent. En guise de costumes, des déchets glanés ici et là comme témoins de nos modes de vie. Ce sol qu’ils ont en commun est le point de départ d’une cérémonie carnavalesque, une performance transgressive comme un acte de résistance. Un cri de joie et de liberté à partager entre artistes et spectateur·ices. 10 .

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 48 54 77 contact@theatregaronne.com

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English :

As he walks across the stage—the floor on which everyone walks—the Brazilian choreographer, accompanied by four dancers, uses dance to present a joyful celebration of the elements that make up our collective culture.

L’événement PARTERRE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE