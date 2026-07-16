Partez à la découverte des ateliers d’artistes Ginkgo, Centre d’art contemporain Passages, Troyes

Informations pratiques

Partez à la découverte des ateliers d’artistes Ginkgo 19 et 20 septembre Centre d’art contemporain Passages Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement les 10 ateliers d’artistes sur le site de Ginkgo, au 2e étage.

Centre d’art contemporain Passages 9 rue Jeanne d’Arc, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 0325732827 http://www.cac-passages.com Fondée en 1982 à l’initiative des artistes Roger Balboni, Françoise Balboni-Gibert, Dominique Lescher, Guy Mansuy et Martine Rog, l’association se développe d’abord à Auxon, petit village du sud-est Aubois, puis déménage à Troyes. En 2000, Passages s’installe dans ses locaux actuels : l’ancienne maison de maître de la famille Marot, attenante aux espaces de stockage de la bonneterie du même nom, succédant à l’école municipale des Beaux-Arts qui l’investissait depuis 1973. Situé dans un écrin de verdure, au pied d’un ginkgo biloba plus que centenaire, le site est aujourd’hui occupé par le centre d’art et ses deux résidences d’artistes, mais également par une dizaine d’ateliers d’artistes mis à disposition par la ville de Troyes.

Passages, centre d’art contemporain, est un lieu de production, de diffusion et d’expérimentation dédié à la création contemporaine nationale et internationale. Présent sur le territoire Aubois depuis plus de 40 ans, il a pour objectif de sensibiliser à l’art contemporain et s’engage en faveur de l’accès à la culture pour toutes et tous. Le centre d’art met donc en place 3 à 4 expositions personnelles ou collectives par an, ainsi que des projets liés à la recherche et à l’écriture, notamment à travers des résidences et des publications.

Passages accueille les publics en proposant des médiations, différentes activités artistiques adaptées à chacune et chacun, et une programmation culturelle importante. Ainsi, différents événements accompagnent chaque exposition, tels que des rencontres avec les artistes, des ateliers pour enfants, des ouvertures nocturnes ou encore des journées de convivialité (les moments « Infra »). Enfin, conscient de l’importance de l’accompagnement professionnel des artistes, le centre organise des rendez-vous ouverts (open dates) à destination des artistes souhaitant échanger sur leur travail avec l’équipe.

Visitez librement les 10 ateliers d’artistes sur le site de Ginkgo, au 2e étage.

© Frédéric Lopez