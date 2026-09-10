Partez à la découverte d’un ouvrage d’art unique, témoin de l’histoire ferroviaire., Ravin du Grébier, Bruyères
samedi 19 septembre 2026 · Ravin du Grébier · Bruyères
Informations pratiques
Partez à la découverte d’un ouvrage d’art unique, témoin de l’histoire ferroviaire. 19 et 20 septembre Ravin du Grébier Vosges
Durée de la visite : 1h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez l’ouvrage d’art qui borde l’ancienne voie de chemin de fer Bruyères – Rambervillers, lors d’une visite animée par l’association Racines de Bruyères et sa région.
Ravin du Grébier Route du champ de tir, 88600 Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est En 1881, la Compagnie des chemins de fer de l’Est présente son projet de ligne Bruyères – Rambervillers. Le tracé de la ligne nécessite la réalisation d’un ouvrage d’art, qui est un des plus importants de France, récemment restauré par l’association Racines de Bruyères et sa région.
Découvrez l’ouvrage d’art qui borde l’ancienne voie de chemin de fer Bruyères – Rambervillers, lors d’une visite animée par l’association Racines de Bruyères et sa région.
© Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges
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