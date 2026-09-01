Participation citoyenne spectateur.ice ou acteur.ice salle Sylvain Desormeaux Saint-Mars-du-Désert
vendredi 2 octobre 2026 · salle Sylvain Desormeaux · Saint-Mars-du-Désert
Informations pratiques
Saint-Mars-du-Désert
Participation citoyenne spectateur.ice ou acteur.ice
salle Sylvain Desormeaux 1 la Hervaudière Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02 20:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Un atelier introduit par la troupe Alice l’occasion de donner votre avis sur certaines affirmations à propos de la participation citoyenne
Dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et gesvres
Soirée ludique et débat mouvant proposés par le Conseil de développement Erdre et Gesvres et animés par Le groupe artistique Alice. Gratuit sur inscription. .
salle Sylvain Desormeaux 1 la Hervaudière Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire conseildedeveloppement@erdregesvres.fr
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English :
A workshop led by the Alice theater troupe: a chance to share your thoughts on certain statements about citizen participation
L’événement Participation citoyenne spectateur.ice ou acteur.ice Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt
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