Participez à la visite guidée de la Commanderie Saint-Jean de Strasbourg, Institut National du service public, Strasbourg

Informations pratiques

Participez à la visite guidée de la Commanderie Saint-Jean de Strasbourg 19 et 20 septembre Institut National du service public Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Neuf siècles d’histoire : venez découvrir le riche passé de la Commanderie à Strasbourg !

L’Institut national du service public (INSP), ex-École nationale d’administration (ENA), vous ouvre ses portes les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2026 !

Marécage, couvent, hôpital, prison, grande école : la Commanderie Saint-Jean, vaste bâtiment voisin du Musée d’art moderne de Strasbourg, des Ponts couverts et du barrage Vauban, est riche de neuf siècles d’une histoire… mouvementée !

Au programme :

Visite guidée des locaux et échanges avec les agents de l’INSP.

Institut National du service public 1, Rue Sainte-Marguerite, 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est +33 03 88 21 44 44 https://insp.gouv.fr https://www.linkedin.com/school/insp-institut-national-du-service-public;https://www.youtube.com/channel/UCFaF0xJcTDYgKoeP_4mK7gg Les premières constructions en pierre datent du XIIIe siècle, lorsque les moines de Saint-Augustin fondent le couvent de la Trinité. Les lieux sont ensuite confiés aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ancêtres des chevaliers de l’Ordre de Malte. En 1740, la municipalité décide d’en faire une prison. Devenue vétuste, elle est désaffectée en 1989. Les travaux de rénovation commencent après des fouilles entreprises entre 1989 et 1991 qui ont mis au jour des activités gallo-romaines. Des pilotis remontant au Moyen Âge attestent d’activités portuaires et d’échanges.

Après avoir hébergé l’École nationale d’administration (ENA) de 1992 à 2021, il est désormais le siège de l’Institut national du service public (INSP). Créé le 1er janvier 2022, l’INSP est l’opérateur public français de référence pour le recrutement, la formation initiale et la formation continue des cadres supérieurs et dirigeants de l’État. Tram Faubourg National (ligne B ou F). Gare centrale (ligne A, D ou C). Bus : arrêt Musée d’art moderne (ligne 4). Parking Sainte-Marguerite (7h-21h) à proximité immédiate de l’école.

Neuf siècles d’histoire : venez découvrir le riche passé de la Commanderie à Strasbourg !

© Institut national du service public (INSP)