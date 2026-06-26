Participez à l’exposition « Ouiii, des siècles de mariages », Hôpital gériatrique le KEM, Thionville

Informations pratiques

Participez à l’exposition « Ouiii, des siècles de mariages » 19 et 20 septembre Hôpital gériatrique le KEM Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un quizz relatif à l’exposition sera disponible au prix de 2€ (les réponses sont à chercher sur les panneaux).

Les fonds récoltés serviront à continuer les travaux d’aménagement d’un parcours de santé sous la supervision de l’association Kem Animation Patrimoine. Le dépouillement des bulletins sera assuré par l’unité de jour « La Passerelle » dans un objectif de stimulation.

Profitez également de la projection de l’oeuvre numérique AD URBEM permettant de « Plonger dans l’histoire fascinante de Thionville à travers une création numérique unique, accompagnée d’un voyage visuel retraçant l’âme et l’évolution de Thionville à travers le temps. »

Hôpital gériatrique le KEM 129 route de Guentrange, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 54 98 98 http://www.groupe-sos.org/structures/877/H_pital_G_riatrique_le_KEM Spécialisé dans la prise en charge des pathologies du grand âge, l’hôpital médico-gériatrique le KEM assure une prise en charge des pathologies aiguës, de la douleur, de la fin de vie, des troubles comportementaux et de la dépendance physique auprès des personnes âgées du bassin de Thionville.

De nombreux services et équipements sont mis à disposition des patients afin de rendre leur séjour plus agréable : lieu de détente avec bibliothèque, cafétéria, salles d’activités…

Le KEM est ouvert sur la ville et participe à la vie de la cité. Permanences d’associations, expositions artistiques, spectacles, concerts… y sont régulièrement organisés.

Un quizz relatif à l’exposition sera disponible au prix de 2€ (les réponses sont à chercher sur les panneaux).