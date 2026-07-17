Participez à nos visites guidées du Château de la Verrerie !, Château de la Verrerie, Le Creusot

Informations pratiques

Participez à nos visites guidées du Château de la Verrerie ! 19 et 20 septembre Château de la Verrerie Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le public est invité à participer à des visites guidées du Château de la Verrerie !

Ces visites permettront de découvrir plusieurs espaces emblématiques du site : le Petit Théâtre, les souterrains et la salle à manger du château, accompagnés par un guide qui présentera l’histoire et les particularités de ces lieux habituellement peu accessibles.

Une occasion privilégiée de mieux connaître le patrimoine et l’histoire du château.

Week-end festif autour de la cuisine :

L’assocation La Baraque sera présente pour recueillir les témoignages des visiteurs et les interroger sur leur rapport à la cuisine, en lien avec l’exposition temporaire En cuisines ! présentée au Musée de l’Homme et de l’Industrie. La journée se terminera par la confection d’une soupe au caillou !

Présence de food-trucks de cuisine du monde.

Château de la Verrerie Rue Jules Guesde, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 55 02 46 http://www.creusotmontceautourisme.com/chateau-de-la-verrerie Ancienne verrerie transformée en résidence par la famille Schneider, le château accueille aujourd’hui l’Écomusée Creusot Montceau (traitant du patrimoine industriel) et l’Académie François Bourdon (pavillon de l’industrie et archives industrielles). Situé en plein centre-ville du Creusot, le château est entouré par un parc à l’anglaise de 27 ha. On découvre également un magnifique jardin à la française. suivre la direction « Château de la Verrerie / Office de Tourisme ». Parking Place Schneider.

Le public est invité à participer à des visites guidées du Château de la Verrerie.

©Ecomusée Creusot-Montceau, D. Busseuil