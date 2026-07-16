Participez à une balade « Thionville au temps jadis », Pays Thionvillois Tourisme, Thionville

Informations pratiques

Participez à une balade « Thionville au temps jadis » Samedi 19 septembre, 16h00 Pays Thionvillois Tourisme Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Voyagez dans le temps et plongez dans la mémoire vivante de Thionville. Derrière les photos en noir et blanc se révèlent les couleurs oubliées d’une ville en perpétuelle transformation. Accompagnés d’un guide, laissez-vous emporter entre passé et présent, au fil de gravures, d’images anciennes et d’histoires surprenantes. Redécouvrez l’horlogerie, les remparts, la fontaine de la place Anne Grommerch ou encore le kiosque à musique disparu. Une balade sensible et ludique où les souvenirs ressurgissent et les curiosités éveillent. Petits et grands, prêts à ouvrir les yeux autrement ?

Pays Thionvillois Tourisme 31 place Anne Grommerch, 57125 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 53 33 18 https://www.thionvilletourisme.fr https://www.facebook.com/PaysThionvilloisTourisme Le Pays Thionvillois, au nord de la Moselle dans le Grand Est, se situe à seulement 30 km du Luxembourg et de l’Allemagne. Ce territoire de frontières est marqué par une riche histoire, façonnée par la présence de la Moselle, dont les méandres dessinent une vallée où s’accrochent vignobles et villages. Les châteaux veillent paisiblement sur les frontières, tandis que le sous-sol abrite les traces d’un passé industriel et minier. Le patrimoine militaire côtoie édifices religieux, musées et ruelles anciennes où résonne encore l’écho des siècles. Forêts, plateaux et sentiers aménagés complètent ce paysage vivant, à découvrir à pied ou à vélo. L’Office de Tourisme de Thionville vous invite à explorer ce territoire aux multiples visages, entre mémoire, nature et culture.

Voyagez dans le temps et plongez dans la mémoire vivante de Thionville. Derrière les photos en noir et blanc se révèlent les couleurs oubliées d’une ville en perpétuelle transformation. Accompagnés à…

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