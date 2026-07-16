Participez à une balade « Thionville se découvre », Pays Thionvillois Tourisme, Thionville

Informations pratiques

Participez à une balade « Thionville se découvre » Dimanche 20 septembre, 10h30 Pays Thionvillois Tourisme Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Pierre après pierre, les Thionvillois reconstruisent leur Autel de la Patrie. Des années qu’il se cache dans le grand cimetière Saint-François. Il attendait patiemment sa renaissance et son retour en gloire. Il en a vu des choses, il pourrait témoigner !

Sur ses voisins, aussi : le Beffroi, l’église Saint-Maximin, la Tour aux Puces. Les petits derniers, construits après lui, pendant l’annexion allemande, il ne les connaît pas bien. Eux aussi ont leurs histoires et leurs secrets…

Pays Thionvillois Tourisme 31 place Anne Grommerch, 57125 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 53 33 18 https://www.thionvilletourisme.fr https://www.facebook.com/PaysThionvilloisTourisme Le Pays Thionvillois, au nord de la Moselle dans le Grand Est, se situe à seulement 30 km du Luxembourg et de l’Allemagne. Ce territoire de frontières est marqué par une riche histoire, façonnée par la présence de la Moselle, dont les méandres dessinent une vallée où s’accrochent vignobles et villages. Les châteaux veillent paisiblement sur les frontières, tandis que le sous-sol abrite les traces d’un passé industriel et minier. Le patrimoine militaire côtoie édifices religieux, musées et ruelles anciennes où résonne encore l’écho des siècles. Forêts, plateaux et sentiers aménagés complètent ce paysage vivant, à découvrir à pied ou à vélo. L’Office de Tourisme de Thionville vous invite à explorer ce territoire aux multiples visages, entre mémoire, nature et culture.

Pierre après pierre, les Thionvillois reconstruisent leur Autel de la Patrie. Des années qu’il se cache dans le grand cimetière Saint-François. Il attendait patiemment sa renaissance et son retour en…

©Ville de Thionville