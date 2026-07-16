Participez à une balade « Thionville urbanisme allemand », Pays Thionvillois Tourisme, Thionville

Informations pratiques

Participez à une balade « Thionville urbanisme allemand » Samedi 19 septembre, 14h00 Pays Thionvillois Tourisme Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Jugendstil, Art nouveau, Art déco… parmi tous ces termes architecturaux, il arrive parfois que l’on s’y perde. Cependant, ils ont tous un point commun, ils sont apparus et ont connu leur apogée pendant l’annexion allemande. À Thionville, plusieurs bâtiments en gardent des traces, plus ou moins visibles.

Accompagnés de votre guide, partez en quête de ces édifices, levez la tête, restez attentifs et vous ne verrez peut-être plus Thionville de la même manière.

Pays Thionvillois Tourisme 31 place Anne Grommerch, 57125 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 53 33 18 https://www.thionvilletourisme.fr https://www.facebook.com/PaysThionvilloisTourisme Le Pays Thionvillois, au nord de la Moselle dans le Grand Est, se situe à seulement 30 km du Luxembourg et de l’Allemagne. Ce territoire de frontières est marqué par une riche histoire, façonnée par la présence de la Moselle, dont les méandres dessinent une vallée où s’accrochent vignobles et villages. Les châteaux veillent paisiblement sur les frontières, tandis que le sous-sol abrite les traces d’un passé industriel et minier. Le patrimoine militaire côtoie édifices religieux, musées et ruelles anciennes où résonne encore l’écho des siècles. Forêts, plateaux et sentiers aménagés complètent ce paysage vivant, à découvrir à pied ou à vélo. L’Office de Tourisme de Thionville vous invite à explorer ce territoire aux multiples visages, entre mémoire, nature et culture.

Jugendstil, Art nouveau, Art déco… parmi tous ces termes architecturaux, il arrive parfois que l’on s’y perde. Cependant, ils ont tous un point commun, ils sont apparus et ont connu leur apogée À …

©Ville de Thionville