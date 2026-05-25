Participez au Forum insertion professionnelle des réfugiés Maison des Réfugiés Paris

Jeudi 18 juin de 13h à 17h30, plus de 60 entreprises, structures d’accompagnement et de formation seront présentes pour rencontrer les personnes réfugiées en recherche d’emploi. Le Forum sera organisé en trois pôles.

Le pôle Formation proposera :

Des offres de formations

professionnelles dans une vingtaine de secteurs dont le numérique, la

médiation-interprétariat, l’hôtellerie-restauration, commerce-vente, Bâtiment

Travaux Publics, services à la personne, petite enfance, sanitaire et social,

agriculture, sport, animation, tourisme, logistique, industrie, métiers de

bouche, métiers d’art…;

Des offres de formations en français et des inscriptions à des évaluations du niveau de langue (sous conditions).

Le pôle Entreprises proposera :

Des offres d’emploi dans différents secteurs

professionnels : logistique, nettoyage/propreté, service à la personne,

hôtellerie/ restauration, commerce/ vente, métiers d’art et artisanat, BTP,…

Le pôle Accompagnement comprendra :

Des structures et dispositifs d’accompagnement à l’insertion professionnelle, à la reprise d’études, à l’entrepreneuriat, et à la validation des acquis et des expériences

Des évaluations

linguistiques et une aide pour votre CV

seront également proposées !

Vous êtes intéressé par l’événement ? venez avec votre CV en plusieurs exemplaires !

Affiche du Forum insertion professionnelle des réfugiés 2026

Affiche du Forum insertion professionnelle des réfugiés 2026 – english version

La Ville de Paris organise la 5e édition du Forum insertion professionnelle des réfugiés , en partenariat avec France Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et La Maison des Réfugiés.

Le jeudi 18 juin 2026

de 13h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T13:00:00+02:00_2026-06-18T17:30:00+02:00

Maison des Réfugiés 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris



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