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Participez au Forum insertion professionnelle des réfugiés Maison des Réfugiés Paris

Participez au Forum insertion professionnelle des réfugiés Maison des Réfugiés Paris

Participez au Forum insertion professionnelle des réfugiés Maison des Réfugiés Paris jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Maison des Réfugiés

Adresse : 10 bis rue Henri Ribière

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Jeudi 18 juin de 13h à 17h30, plus de 60 entreprises, structures d’accompagnement et de formation seront présentes pour rencontrer les personnes réfugiées en recherche d’emploi. Le Forum sera organisé en trois pôles.

Le pôle Formation proposera :

  • Des offres de formations
    professionnelles dans une vingtaine de secteurs dont le numérique, la
    médiation-interprétariat, l’hôtellerie-restauration, commerce-vente, Bâtiment
    Travaux Publics, services à la personne, petite enfance, sanitaire et social,
    agriculture, sport, animation, tourisme, logistique, industrie, métiers de
    bouche, métiers d’art…;
  • Des offres de formations en français et des inscriptions à des évaluations du niveau de langue (sous conditions).

Le pôle Entreprises proposera :

  • Des offres d’emploi dans différents secteurs
    professionnels : logistique, nettoyage/propreté, service à la personne,
    hôtellerie/ restauration, commerce/ vente, métiers d’art et artisanat, BTP,…

Le pôle Accompagnement comprendra :

  • Des structures et dispositifs d’accompagnement à l’insertion professionnelle, à la reprise d’études, à l’entrepreneuriat, et à la validation des acquis et des expériences

Des évaluations
linguistiques et une aide pour votre CV
seront également proposées !

Vous êtes intéressé par l’événement ? venez avec votre CV en plusieurs exemplaires !

Affiche du Forum insertion professionnelle des réfugiés 2026

Affiche du Forum insertion professionnelle des réfugiés 2026 – english version

La Ville de Paris organise la 5e édition du Forum insertion professionnelle des réfugiés , en partenariat avec France Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et La Maison des Réfugiés.
Le jeudi 18 juin 2026
de 13h00 à 17h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T16:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T13:00:00+02:00_2026-06-18T17:30:00+02:00

Maison des Réfugiés 10 bis rue Henri Ribière  75019 Paris


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