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Participez aux ateliers du SYCTOM à Paris Plages Bassin de la Villette Paris

samedi 4 juillet 2026 · Bassin de la Villette · Paris

Participez aux ateliers du SYCTOM à Paris Plages Bassin de la Villette Paris

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Bassin de la Villette
Adresse
Quai de Loire
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Cet été, les ateliers du SYCTOM posent leurs valises à Paris Plages Villette et vous accueillent avec diverses animations ludiques et interactives pour petits et grands, autour des thématiques suivantes :

  • Que faire de mes déchets alimentaires ?
  • Ma cuisine anti-gaspi
  • Mon dressing durable
  • Longue vie aux objets
  • Le tri des emballages en verre
  • Le tri des D3E (équipements électriques et électroniques)
  • Prendre soin de mon quartier
  • Le tri c’est chic

Bref de quoi apprendre à prendre soin de la planète tout en s’amusant !

Les ateliers auront lieu du mardi au samedi ou du mercredi au dimanche (en alternance), de 11h à 19h.

Les horaires pourront être adaptés en cas de fortes chaleurs.

Rendez-vous sur le stand du SYCTOM pour tout savoir sur le tri et la réduction des déchets tout en s’amusant.
Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 29 août 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T14:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-14T11:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-02T11:00:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00;2026-08-04T11:00:00+02:00_2026-08-04T19:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T11:00:00+02:00_2026-08-09T19:00:00+02:00;2026-08-11T11:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T11:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T11:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-16T11:00:00+02:00_2026-08-16T19:00:00+02:00;2026-08-18T11:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T11:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-23T11:00:00+02:00_2026-08-23T19:00:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00

Bassin de la Villette Quai de Loire  75019 Paris


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