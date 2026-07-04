Participez aux ateliers du SYCTOM à Paris Plages Bassin de la Villette Paris

Informations pratiques

Cet été, les ateliers du SYCTOM posent leurs valises à Paris Plages Villette et vous accueillent avec diverses animations ludiques et interactives pour petits et grands, autour des thématiques suivantes :

Que faire de mes déchets alimentaires ?

Ma cuisine anti-gaspi

Mon dressing durable

Longue vie aux objets

Le tri des emballages en verre

Le tri des D3E (équipements électriques et électroniques)

Prendre soin de mon quartier

Le tri c’est chic

Bref de quoi apprendre à prendre soin de la planète tout en s’amusant !

Les ateliers auront lieu du mardi au samedi ou du mercredi au dimanche (en alternance), de 11h à 19h.

Les horaires pourront être adaptés en cas de fortes chaleurs.

Rendez-vous sur le stand du SYCTOM pour tout savoir sur le tri et la réduction des déchets tout en s’amusant.

Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 29 août 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-14T11:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-02T11:00:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00;2026-08-04T11:00:00+02:00_2026-08-04T19:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T11:00:00+02:00_2026-08-09T19:00:00+02:00;2026-08-11T11:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T11:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T11:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-16T11:00:00+02:00_2026-08-16T19:00:00+02:00;2026-08-18T11:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T11:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-23T11:00:00+02:00_2026-08-23T19:00:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00

Bassin de la Villette Quai de Loire 75019 Paris



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