PARTIR EN LIVRE Bla bla livres et pizzas Médiathèque de Fontenay le Comte Fontenay-le-Comte vendredi 26 juin 2026.

Fontenay-le-Comte

PARTIR EN LIVRE Bla bla livres et pizzas

Médiathèque de Fontenay le Comte 22 rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Par la librairie Florilège

Venez découvrir une sélection de nouveautés romans, BD et mangas autour de pizzas, et échanger sur vos coups de coeur.

A partir de 14 ans

Sur inscription .

Médiathèque de Fontenay le Comte 22 rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98

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By Florilège Bookstore

L’événement PARTIR EN LIVRE Bla bla livres et pizzas Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin