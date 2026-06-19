PARTIR EN LIVRE Bla bla livres et pizzas Médiathèque de Fontenay le Comte Fontenay-le-Comte
PARTIR EN LIVRE Bla bla livres et pizzas Médiathèque de Fontenay le Comte Fontenay-le-Comte vendredi 26 juin 2026.
Fontenay-le-Comte
PARTIR EN LIVRE Bla bla livres et pizzas
Médiathèque de Fontenay le Comte 22 rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 20:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Par la librairie Florilège
Venez découvrir une sélection de nouveautés romans, BD et mangas autour de pizzas, et échanger sur vos coups de coeur.
A partir de 14 ans
Sur inscription .
Médiathèque de Fontenay le Comte 22 rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98
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L’événement PARTIR EN LIVRE Bla bla livres et pizzas Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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