Partir en livre Bords du Cher Square Fargin Fayolle Square Fargin Fayolle Montluçon

Montluçon

Partir en livre Bords du Cher Square Fargin Fayolle

Square Fargin Fayolle Bords du Cher Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Pendant l’édition 2026 de Partir en livre, retrouvez les équipes de la médiathèque dans les parcs et jardins de la ville, pour des moments de partage autour des livres.

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Square Fargin Fayolle Bords du Cher Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

During the 2026 edition of Partir en livre, come meet the library staff in the city’s parks and gardens for moments of sharing centered around books.

L’événement Partir en livre Bords du Cher Square Fargin Fayolle Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme