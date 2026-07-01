Partir en Livre -Lecture de Kamishibaï, Le Hall du Livre, Nancy

Informations pratiques

Partir en Livre -Lecture de Kamishibaï Jeudi 16 juillet, 16h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00

Connaissez-vous le kamishibaï, ou littéralement : “jeu théâtral en papier” ?

C’est le nom donné pour désigner une série de planches cartonnées, en papier à l’origine. Ces illustrations racontent une histoire, chaque image présentant un épisode du récit.

Le recto de la planche, tourné vers le public est entièrement couvert par une illustration, le verso est réservé au texte.

Quant au butaï, il s’agit du petit théâtre dans lequel s’insèrent les kamishibaï.

Venez explorer les merveilles des éditions Little Urban dans ce format spécialement conçu pour le jeune public, pour un moment de douceur et d’éveil littéraire !

Entrée libre – Rejoignez-nous au Petit Théâtre, dans l’espace Jeunesse de la librairie.

Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est

Connaissez-vous le kamishibaï, ou littéralement : “jeu théâtral en papier” ?C’est le nom donné pour désigner une série de planches cartonnées, en papier à l’origine. Ces illustra … Autre