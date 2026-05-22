Partir en Livre Les animaux: super-héros dans les films Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Périgueux

Partir en Livre Les animaux: super-héros dans les films

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Dans le cadre de Partir en Livre.

Les animaux: les super-héros dans les films.

Gratuit. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

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English : Partir en Livre Les animaux: super-héros dans les films

L’événement Partir en Livre Les animaux: super-héros dans les films Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux