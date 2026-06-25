Partir en Livre Nos petits et grands héros Cloyes-les-Trois-Rivières
vendredi 10 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Partir en Livre Nos petits et grands héros
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Des contes, des histoires et des jeux pour toutes les envies et toute la famille !
Organisé par la médiathèque Bernadette Aleton. .
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 44 67
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English :
Fairy tales, stories, and games for every taste and the whole family!
L’événement Partir en Livre Nos petits et grands héros Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND CHATEAUDUN
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