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AGENDA · Cloyes-les-Trois-Rivières

Partir en Livre Nos petits et grands héros Cloyes-les-Trois-Rivières

vendredi 10 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières

Partir en Livre Nos petits et grands héros Cloyes-les-Trois-Rivières

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Parc Emile Zola
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Cloyes-les-Trois-Rivières

Partir en Livre Nos petits et grands héros

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Des contes, des histoires et des jeux pour toutes les envies et toute la famille !
Organisé par la médiathèque Bernadette Aleton.   .

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 44 67 

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English :

Fairy tales, stories, and games for every taste and the whole family!

L’événement Partir en Livre Nos petits et grands héros Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND CHATEAUDUN

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