Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Partir en Livre Nos petits et grands héros

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Des contes, des histoires et des jeux pour toutes les envies et toute la famille !

Organisé par la médiathèque Bernadette Aleton. .

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 44 67

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English :

Fairy tales, stories, and games for every taste and the whole family!

L’événement Partir en Livre Nos petits et grands héros Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND CHATEAUDUN