Informations pratiques

Rouillac

Partir en Livre

Aire du Lac Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Retrouvons-nous autour des livres jeunesse et des jeux pour un moment d’échange hors les murs.



Ouvert à tous !



Sans inscription

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Aire du Lac Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56 mediatheque@cdcrouillacais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s get together to enjoy children’s books and games for a moment of %E9change outside the library.

Open to %E0 everyone!

No registration required

L’événement Partir en Livre Rouillac a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Rouillacais