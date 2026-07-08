UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rouillac

Partir en Livre Rouillac

jeudi 9 juillet 2026 · Rouillac

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Aire du Lac
Ville
16170 Rouillac
Département
Charente
Tarif

Rouillac

Partir en Livre

Aire du Lac Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Retrouvons-nous autour des livres jeunesse et des jeux pour un moment d’échange hors les murs.

Ouvert à tous !

Sans inscription
  .

Aire du Lac Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56  mediatheque@cdcrouillacais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s get together to enjoy children’s books and games for a moment of %E9change outside the library.

Open to %E0 everyone!

No registration required

L’événement Partir en Livre Rouillac a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Rouillacais

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