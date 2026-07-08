Partir en Livre Rouillac
jeudi 9 juillet 2026 · Rouillac
Informations pratiques
Rouillac
Partir en Livre
Aire du Lac Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23
Retrouvons-nous autour des livres jeunesse et des jeux pour un moment d’échange hors les murs.
Ouvert à tous !
Sans inscription
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Aire du Lac Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56 mediatheque@cdcrouillacais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s get together to enjoy children’s books and games for a moment of %E9change outside the library.
Open to %E0 everyone!
No registration required
L’événement Partir en Livre Rouillac a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Rouillacais
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