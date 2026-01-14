Partir en livre Super-Soirée Espace Philippe Auguste Vernon
Partir en livre Super-Soirée Espace Philippe Auguste Vernon samedi 4 juillet 2026.
Vernon
Partir en livre Super-Soirée
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Une super soirée pour fêter les livres !
À l’occasion de Partir en livre, grand festival du livre pour la jeunesse , dont la thématique est Nos petits et grands héros , venez en famille avec votre pique-nique partager un moment convivial.
Au programme, lecture d’albums et projection du film “Krypto et les super-animaux”. Alors petits et grands, rejoignez-nous pour passer un agréable moment.
En famille !
Sur inscription gratuite en médiathèques, en ligne ou au 02 32 64 53 06
En salle Maubert à l’Espace Philipp-Auguste .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
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English : Partir en livre Super-Soirée
L’événement Partir en livre Super-Soirée Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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