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Partir en livre Super-Soirée Espace Philippe Auguste Vernon

Partir en livre Super-Soirée Espace Philippe Auguste Vernon samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Espace Philippe Auguste

Adresse : 12 avenue Victor Hugo

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Vernon

Partir en livre Super-Soirée

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Une super soirée pour fêter les livres !

À l’occasion de Partir en livre, grand festival du livre pour la jeunesse , dont la thématique est Nos petits et grands héros , venez en famille avec votre pique-nique partager un moment convivial.

Au programme, lecture d’albums et projection du film “Krypto et les super-animaux”. Alors petits et grands, rejoignez-nous pour passer un agréable moment.

En famille !
Sur inscription gratuite en médiathèques, en ligne ou au 02 32 64 53 06
En salle Maubert à l’Espace Philipp-Auguste   .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 

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English : Partir en livre Super-Soirée

L’événement Partir en livre Super-Soirée Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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