Partons à la découverte des landes à Myrtille, un milieu emblématique de la Montagne Limousine et des pratiques pastorales qui la favorisent – Corrèze, Ferme de la Monédière, Chaumeil

Partons à la découverte des landes à Myrtille, un milieu emblématique de la Montagne Limousine et des pratiques pastorales qui la favorisent – Corrèze Vendredi 15 mai, 14h00 Ferme de la Monédière Corrèze

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T14:00:00+02:00 – 2026-05-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-15T14:00:00+02:00 – 2026-05-15T17:00:00+02:00

Partons à la découverte de la Myrtille sauvage, des milieux qui l’abritent et des expérimentations en cours pour identifier des itinéraires techniques favorables au maintien ou ou à la reconquête des landes à myrtille sauvage, ressources aujourd’hui menacées. La balade commentée se déroulera sur un circuit en boucle d’environ 2,5 kms, qui traverse des landes. Elle se clôturera par un goûter à la ferme de la Monédière à Chaumeil (sorbets).

Public : Grand public ; limité à 25 personnes ; animation annulée si moins de 5 participants ou si conditions météorologiques défavorables.

Lieu : Rendez-vous à la Ferme de la Monédière, Chaumeil

Tarif : gratuit

Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Sortie animée par Emilie Chammard du Conservatoire botanique du Massif central, avec Vincent Lelaure du Parc Naturel Régional de Millevaches et Cédric Deguillaume de la Ferme de la Monédière.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

Ferme de la Monédière Chaumeil, 19 Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]

Une découverte des landes à Myrtille, plante emblématique de la Montagne Limousine

Floé