Parvis d’été : Atelier créatif Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes 9 juillet – 13 août, les jeudis Ille-et-Vilaine

Atelier en continu – Gratuit, dans la limite des places disponibles

Le Musée sort de ses murs et s’installe dans la rue pour un moment de détente et de création artistique.

Pour cette deuxième édition, des structures et associations du quartier (Les ateliers Carton Plume, les Compagnons Bâtisseurs et la ludothèque du centre social de Maurepas) seront aussi présents sur certaines dates !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-13T12:00:00.000+02:00

1



Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

