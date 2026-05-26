Parvis d’été : Atelier créatif Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes
Parvis d’été : Atelier créatif Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Parvis d’été : Atelier créatif Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes 9 juillet – 13 août, les jeudis Ille-et-Vilaine
Atelier en continu – Gratuit, dans la limite des places disponibles
Le Musée sort de ses murs et s’installe dans la rue pour un moment de détente et de création artistique.
Pour cette deuxième édition, des structures et associations du quartier (Les ateliers Carton Plume, les Compagnons Bâtisseurs et la ludothèque du centre social de Maurepas) seront aussi présents sur certaines dates !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-13T12:00:00.000+02:00
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Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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