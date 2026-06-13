Parvis d’été Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes 9 – 30 juillet, les jeudis Ille-et-Vilaine

Gratuit sans inscription

Parvis d’été devant le Musée des Beaux-Arts

Les Compagnons Bâtisseurs participent aux Parvis d’été, des rendez-vous hebdomadaires pendant l’été, sur le parvis du Musée des Beaux-Arts Maurepas !

Retrouvez nous tous les jeudis du mois de juillet, de 10h à 12h, pour partager un moment créatif et de transmission de savoir faire en plein-air, dans une ambiance conviviale !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-30T12:00:00.000+02:00

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Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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