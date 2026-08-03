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AGENDA · Toulouse

PAS DE SOUCIS THEATRE SORANO Toulouse

mardi 13 octobre 2026 · THEATRE SORANO · Toulouse

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
THEATRE SORANO
Adresse
35 Allées Jules Guesde
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
9 9 25 9 Tarif de base plein tarif

Toulouse

PAS DE SOUCIS

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
9
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-15 21:00:00

Date(s) :
2026-10-13

Pour le coup c’est une histoire de mecs qui racontent des trucs …
Dans un futur plus ou moins proche, deux amis de longue date ont loué une salle de Mif-Müf, un sport nordique très en vogue, pour une heure. Au fil de la partie, ils vont se dire des vérités jamais énoncées, comme seuls les amis savent se blesser l’un l’autre, en toute bonne foi.

Dans ce huis-clos dystopique arbitré par Annick, une IA invasive, les dynamiques de la discorde s’étalent mauvaise foi, rancœur, insultes, coups bas, violence physique… L’émotion balaye progressivement la réflexion sur un mode tragi-comique. Pas de souci est un conflit grandissant, une escalade, un engrenage, où les égos s’empoignent jusqu’au grotesque, dans une danse absurde de bêtes humaines en crise. 9  .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35  contact@theatre-sorano.fr

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English :

So is this just a story about guys telling stories?

L’événement PAS DE SOUCIS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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