PAS DE SOUCIS THEATRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PAS DE SOUCIS

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-15 21:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Pour le coup c’est une histoire de mecs qui racontent des trucs …

Dans un futur plus ou moins proche, deux amis de longue date ont loué une salle de Mif-Müf, un sport nordique très en vogue, pour une heure. Au fil de la partie, ils vont se dire des vérités jamais énoncées, comme seuls les amis savent se blesser l’un l’autre, en toute bonne foi.

Dans ce huis-clos dystopique arbitré par Annick, une IA invasive, les dynamiques de la discorde s’étalent mauvaise foi, rancœur, insultes, coups bas, violence physique… L’émotion balaye progressivement la réflexion sur un mode tragi-comique. Pas de souci est un conflit grandissant, une escalade, un engrenage, où les égos s’empoignent jusqu’au grotesque, dans une danse absurde de bêtes humaines en crise. 9 .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

So is this just a story about guys telling stories?

L’événement PAS DE SOUCIS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE