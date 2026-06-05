Pas sans elles ! Les matrimoines caribéens, on en parle…, La Guinguette, Saint-Pierre

Informations pratiques

Pas sans elles ! Les matrimoines caribéens, on en parle… 19 et 20 septembre La Guinguette Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T22:45:00+02:00

Participez à deux jours de colloque consacrés au matrimoine caribéen, à la Guinguette. 14 intervenants de Martinique et d’ailleurs viendront partager leurs regards et leurs recherches. Programme à venir.

La Guinguette 86 route de la Guinguette, Saint-Pierre, 97250 Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique 0696176434 https://saintpierre-mq.fr/ https://www.instagram.com/saintpierrevpah/

Participez à deux jours de colloque consacrés au matrimoine caribéen, à la Guinguette. 14 intervenants de Martinique et d’ailleurs viendront partager leurs regards et leurs recherches. Programme à…

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