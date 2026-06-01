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Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba

Adresse : 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux

Ville : 33100 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé Mercredi 10 juin, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00

Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé
Une création de la cie La Parlote avec Angelina Galvanie
À partir de 3 ans
Dans le cadre du festival Chahuts

Quoi ? Tu n’as pas sommeil ? Alors, monte dans mes histoires et accroche toi à la couverture ! Quelle heure est-il Madame Persil ? C’est l’heure Madame chou-fleur ! Qu’est-ce qu’on mange ? Des crapauds à grande bouche ! Pourquoi on doit se coucher ? Parce que c’est l’heure ! Mais si tu es trop énervé, monte dans mes histoires et accroche toi… car si les pages du livre s’échappent, on en fera des cocottes et des confettis, des orages et de la pluie ! Parce que moi j’adore faire n’importe quoi !!! « Madame persiiiiiil ! Quelle heure il eeeeest ? »

Durée : 45 minutes
Texte et interprétation : Angelina Galvani
Crédit photo : Alain Oddou

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] [{« link »: « https://laparlote.org/spectacles/pas-tres-sage/ »}, {« link »: « https://chahuts.net/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Une création par la Cie La Parlote avec Angelina Galvanie, dans le cadre du festival Chahuts festival chahuts

©Alain Oddou

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