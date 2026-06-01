Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux mercredi 10 juin 2026.
Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé Mercredi 10 juin, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00
Pas très sage : histoires pétillantes en papier recyclé
Une création de la cie La Parlote avec Angelina Galvanie
À partir de 3 ans
Dans le cadre du festival Chahuts
Quoi ? Tu n’as pas sommeil ? Alors, monte dans mes histoires et accroche toi à la couverture ! Quelle heure est-il Madame Persil ? C’est l’heure Madame chou-fleur ! Qu’est-ce qu’on mange ? Des crapauds à grande bouche ! Pourquoi on doit se coucher ? Parce que c’est l’heure ! Mais si tu es trop énervé, monte dans mes histoires et accroche toi… car si les pages du livre s’échappent, on en fera des cocottes et des confettis, des orages et de la pluie ! Parce que moi j’adore faire n’importe quoi !!! « Madame persiiiiiil ! Quelle heure il eeeeest ? »
Durée : 45 minutes
Texte et interprétation : Angelina Galvani
Crédit photo : Alain Oddou
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] [{« link »: « https://laparlote.org/spectacles/pas-tres-sage/ »}, {« link »: « https://chahuts.net/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Une création par la Cie La Parlote avec Angelina Galvanie, dans le cadre du festival Chahuts festival chahuts
©Alain Oddou
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