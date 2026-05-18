Pas une éponge non plus Maison de la Conversation Paris

Une création théâtrale construite à partir de témoignages de professionnelles du médico-social : sages-femmes, psychologues, médecins, assistantes sociales, coordinatrices associatives.

8 femmes. 8 fragments qui disent le soin, la violence, ce qu’on donne et ce qui reste.

Dates

10 & 11 juin 2026

Horaires

20h – 22h

Tarif

Gratuit

Animation

Le collectif Arbre à Palabres

Intervenant·e·s

Avec @dounia_k_ @gaiawarnant @marieaurelie.pm @lili.brg

Écriture, production et mise en scène par le collectif Arbre à Palabres @cassii.noemita @_violette_bp @sara0ammar et blanche

Comment venir ?

Maison de la Conversation

12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Théâtre : découvrez 8 fragments de vie de femmes du médico-social. Entre soin, don de soi et violence.

Le jeudi 11 juin 2026

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 10 juin 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T22:00:00+02:00;2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/pas-une-eponge-non-plus-tickets-1989660708740?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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