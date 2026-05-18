Pas une éponge non plus Maison de la Conversation Paris
Pas une éponge non plus Maison de la Conversation Paris mercredi 10 juin 2026.
Une création théâtrale construite à partir de témoignages de professionnelles du médico-social : sages-femmes, psychologues, médecins, assistantes sociales, coordinatrices associatives.
8 femmes. 8 fragments qui disent le soin, la violence, ce qu’on donne et ce qui reste.
Dates
10 & 11 juin 2026
Horaires
20h – 22h
Tarif
Gratuit
Animation
Le collectif Arbre à Palabres
Intervenant·e·s
Avec @dounia_k_ @gaiawarnant @marieaurelie.pm @lili.brg
Écriture, production et mise en scène par le collectif Arbre à Palabres @cassii.noemita @_violette_bp @sara0ammar et blanche
Comment venir ?
Maison de la Conversation
12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Théâtre : découvrez 8 fragments de vie de femmes du médico-social. Entre soin, don de soi et violence.
Le jeudi 11 juin 2026
de 20h00 à 22h00
Le mercredi 10 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T22:00:00+02:00;2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/pas-une-eponge-non-plus-tickets-1989660708740?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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