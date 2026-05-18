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Pas une éponge non plus Maison de la Conversation Paris

Pas une éponge non plus Maison de la Conversation Paris

Pas une éponge non plus Maison de la Conversation Paris mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Maison de la Conversation

Adresse : 10 Rue Maurice Grimaud

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Une création théâtrale construite à partir de témoignages de professionnelles du médico-social : sages-femmes, psychologues, médecins, assistantes sociales, coordinatrices associatives.

8 femmes. 8 fragments qui disent le soin, la violence, ce qu’on donne et ce qui reste.

Dates

10 & 11 juin 2026

Horaires

20h – 22h

Tarif

Gratuit

Animation

Le collectif Arbre à Palabres

Intervenant·e·s

Avec @dounia_k_ @gaiawarnant @marieaurelie.pm @lili.brg
Écriture, production et mise en scène par le collectif Arbre à Palabres @cassii.noemita @_violette_bp @sara0ammar et blanche

Comment venir ?

Maison de la Conversation

12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Théâtre : découvrez 8 fragments de vie de femmes du médico-social. Entre soin, don de soi et violence.
Le jeudi 11 juin 2026
de 20h00 à 22h00
Le mercredi 10 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T22:00:00+02:00;2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/pas-une-eponge-non-plus-tickets-1989660708740?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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