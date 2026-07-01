PASS découverte équitation adulte, Club hippique des étangs de Meudon, Meudon
lundi 6 juillet 2026 · Club hippique des étangs de Meudon · Meudon
Informations pratiques
PASS découverte équitation adulte 6 – 25 juillet Club hippique des étangs de Meudon Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T19:30:00+02:00 – 2026-07-06T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T15:00:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00
Profitez du « pass été » !
Envie de faire vos premiers pas à cheval et de découvrir les joies de l’équitation ?
Profitez de notre offre spéciale avec 3 séances découverte à utiliser librement entre le 06 et 25 juillet.
Choisissez vos jours et horaires selon le planning communiqué à l’accueil.
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute question ou pour vous accompagner dans votre inscription.
Contactez-nous :
01 46 30 35 02
accueil@equitation-meudon.fr
- « Pass » 3 séances cheval: 60€
Club hippique des étangs de Meudon 13 rue Henri Etlin 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@equitation-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 30 35 02 »}] [{« link »: « mailto:accueil@equitation-meudon.fr »}]
3 séances pour faire connaissance chevaux equitation
ffe
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