PASS découverte équitation adulte, Club hippique des étangs de Meudon, Meudon

Informations pratiques

PASS découverte équitation adulte 6 – 25 juillet Club hippique des étangs de Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T19:30:00+02:00 – 2026-07-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T15:00:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00

Profitez du « pass été » !

Envie de faire vos premiers pas à cheval et de découvrir les joies de l’équitation ?

Profitez de notre offre spéciale avec 3 séances découverte à utiliser librement entre le 06 et 25 juillet.

Choisissez vos jours et horaires selon le planning communiqué à l’accueil.

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute question ou pour vous accompagner dans votre inscription.

Contactez-nous :

01 46 30 35 02

accueil@equitation-meudon.fr

« Pass » 3 séances cheval: 60€

Club hippique des étangs de Meudon 13 rue Henri Etlin 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@equitation-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 30 35 02 »}] [{« link »: « mailto:accueil@equitation-meudon.fr »}]

3 séances pour faire connaissance chevaux equitation

ffe