Pass été jeune Tulle
Pass été jeune Tulle mercredi 8 juillet 2026.
Tulle
Pass été jeune
Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-08
Mini-stage création escape game avec la ludothèque Air de jeux au CCS, ludothèque et chambon (10 places). Au programme le 8 et 9 juillet de 9h à 12h et de 13h à 16h conception et préparation de l’escape game
10 juillet de 13h à 16h, mise en œuvre de l’escape game au Chambon. .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr
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English :
L’événement Pass été jeune Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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