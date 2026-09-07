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Passage, de Cornè Théron, Chapelle des Cordeliers, Sarrebourg

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Cordeliers · Sarrebourg

Passage, de Cornè Théron, Chapelle des Cordeliers, Sarrebourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des Cordeliers
Adresse
Place des Cordeliers, 57400 Sarrebourg, France
Ville
57400 Sarrebourg
Département
Moselle

Passage, de Cornè Théron 19 et 20 septembre Chapelle des Cordeliers Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire du vitrail monumental La Paix de Marc Chagall, Cornè Theron présente Passage, une exposition réunissant un triptyque photographique et une installation vidéo. À travers ces œuvres, l’artiste invite le visiteur à interagir avec ses créations et à réfléchir à sa propre relation à l’idée de paix.

Chapelle des Cordeliers Place des Cordeliers, 57400 Sarrebourg, France Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est +33387080868 https://www.sarrebourg.fr/parcours-chagall La Chapelle des Cordeliers, construite au XIIIe siècle, abrite aujourd’hui le vitrail “La Paix” ainsi que plusieurs vitraux latéraux conçus par Marc Chagall.
À l’occasion du 50ᵉ anniversaire du vitrail monumental _La Paix_ de Marc Chagall, Cornè Theron présente _Passage_, une exposition réunissant un triptyque photographique et une installation vidéo. À à…

© Cornè Théron

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