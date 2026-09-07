Passage, de Cornè Théron, Chapelle des Cordeliers, Sarrebourg

Informations pratiques

Passage, de Cornè Théron 19 et 20 septembre Chapelle des Cordeliers Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire du vitrail monumental La Paix de Marc Chagall, Cornè Theron présente Passage, une exposition réunissant un triptyque photographique et une installation vidéo. À travers ces œuvres, l’artiste invite le visiteur à interagir avec ses créations et à réfléchir à sa propre relation à l’idée de paix.

Chapelle des Cordeliers Place des Cordeliers, 57400 Sarrebourg, France Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est +33387080868 https://www.sarrebourg.fr/parcours-chagall La Chapelle des Cordeliers, construite au XIIIe siècle, abrite aujourd’hui le vitrail “La Paix” ainsi que plusieurs vitraux latéraux conçus par Marc Chagall.

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire du vitrail monumental _La Paix_ de Marc Chagall, Cornè Theron présente _Passage_, une exposition réunissant un triptyque photographique et une installation vidéo. À à…

© Cornè Théron