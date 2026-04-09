Passage du milieu Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

Passage du milieu est un film réalisé par le martiniquais Guy Deslauriers et dont le scénario a été co-écrit par Patrick Chamoiseau. Ce film, qui allie documentaire et fiction, raconte le processus de déshumanisation que fut la traite négrière, rendant compte de son empreinte durable dans les mentalités d’aujourd’hui. La poésie et la fiction sont ainsi mises au service d’un devoir de mémoire, d’autant plus nécessaire que le film pense une continuité mortifère de la traite négrière au capitalisme contemporain.

Organisée par Marion Coste, maîtresse de conférences en littératures francophones à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Projection du film « Passage du milieu » de Guy Deslauriers

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris



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