Passage du Tour de France féminin Aurec-sur-Loire
Passage du Tour de France féminin Aurec-sur-Loire jeudi 6 août 2026.
Aurec-sur-Loire
Passage du Tour de France féminin
Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le Tour de France féminin passe par Aurec-sur-Loire en 2026 !
Le temps d’une journée, venez vibrer au rythme de l’une des plus grandes compétitions de cyclisme au monde.
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Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr
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English :
The women’s Tour de France passes through Aurec-sur-Loire in 2026!
For one day, come and vibrate to the rhythm of one of the world’s greatest cycling competitions.
L’événement Passage du Tour de France féminin Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène
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