Aurec-sur-Loire

Passage du Tour de France féminin

Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le Tour de France féminin passe par Aurec-sur-Loire en 2026 !

Le temps d’une journée, venez vibrer au rythme de l’une des plus grandes compétitions de cyclisme au monde.

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Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

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English :

The women’s Tour de France passes through Aurec-sur-Loire in 2026!

For one day, come and vibrate to the rhythm of one of the world’s greatest cycling competitions.

L’événement Passage du Tour de France féminin Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène