Informations pratiques

Rodez

Passages

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-08

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Co-organisé avec la MJC Rodez

Par la Cie La brebis égarée

Le spectacle pose un regard à la fois intimiste et drôle sur le quotidien d’un exilé manger, boire, dormir, se laver, passer le temps, autant de situations parfois difficiles que le duo traite avec humour. Face au froid et à la faim, ces deux vadrouilleurs solitaires doivent apprendre à partager espace et pain quotidien avec cet étranger qui s’impose. Leur cohabitation forcée les pousse à des réactions extrêmes qui mettent en regard l’individualisme face à la solidarité, l’indifférence face à l’empathie. .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

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English :

Co-organized with the MJC Rodez

By La brebis égarée Theater Company

L’événement Passages Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)