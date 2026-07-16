Passé instantané : le temps de la photographie, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales d'Indre-et-Loire · Tours
Informations pratiques
Passé instantané : le temps de la photographie 19 et 20 septembre Archives départementales d’Indre-et-Loire Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez la matérialité de la photographie ancienne à travers des objets des collections : appareils et matériels photographiques, supports (plaques de verre, pellicules, tirages et albums…)
Initiez-vous à la conservation préventive de vos photographies.
L’atelier sera présenté à plusieurs reprises durant le week-end, au gré des échanges. Les horaires seront ajustés en temps réel. N’hésitez pas à vous renseigner sur place pour connaître l’horaire de la prochaine session.
Archives départementales d’Indre-et-Loire 6 Rue des Ursulines, 37000 Tours, France Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247608888 https://archives.touraine.fr
Atelier participatif
©Jules Moreira
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