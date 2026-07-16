Passé instantané : le temps de la photographie, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours

Informations pratiques

Passé instantané : le temps de la photographie 19 et 20 septembre Archives départementales d’Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la matérialité de la photographie ancienne à travers des objets des collections : appareils et matériels photographiques, supports (plaques de verre, pellicules, tirages et albums…)

Initiez-vous à la conservation préventive de vos photographies.

L’atelier sera présenté à plusieurs reprises durant le week-end, au gré des échanges. Les horaires seront ajustés en temps réel. N’hésitez pas à vous renseigner sur place pour connaître l’horaire de la prochaine session.

Archives départementales d’Indre-et-Loire 6 Rue des Ursulines, 37000 Tours, France Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247608888 https://archives.touraine.fr

Atelier participatif

©Jules Moreira