Informations pratiques

« Passejada » musicale dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste Samedi 19 septembre, 16h00 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Pyrénées-Orientales

Concert gratuit avec réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un concert expliqué

Fanette Estrade, aux flûtes, à la chalemie et au chant, Vincent Vidalou, aux hautbois catalans et au chant, et Jean-Pierre Baston, organiste titulaire de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, proposent une passejada, une promenade à travers le patrimoine musical catalan, du Moyen Âge au XXe siècle.

Autour des « Lamentations » de Joan Pau Pujol, le programme mêle répertoires populaires et savants, avec notamment des extraits du Llibre Vermell, des virelais, des goigs à la Vierge et des œuvres de Boismortier, Guinart et Molina i Membrives.

Une riche palette d’instruments et de sonorités, portée par le grand orgue de la cathédrale et la diversité de ses jeux.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 1 rue de l’Horloge, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie 0468513372 [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.perpignantourisme.com/visites-de-lanimation-du-patrimoine »}] L’édifice a été commencé en 1324 et est construit en petits matériaux. Le calcaire de Baixas est employé pour les points d’appui importants et les nervures des voûtes. Les galets pris dans la Têt ont été jointoyés au mortier de chaux et, par endroit, au ciment romain. La brique est le matériau le plus employé (murs portants, voûtes, murettes de la toiture, ébrasements des baies). Les petits chéneaux latéraux sont en poterie vernissée verte. Le calcaire de Baixas ne pouvant se sculpter, les quelques décors (moulures, gargouilles) sont en grès rouge. Les remplages sont faits en mortier de ciment moulé et établi sur une armature de fer. Ils datent de la fin du XVe siècle.

Un concert expliqué

©Ville de Perpignan