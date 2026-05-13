Passeport Super-Pompier !, Musée des sapeurs-pompiers de Lyon, Lyon

Passeport Super-Pompier ! Samedi 23 mai, 16h00 Musée des sapeurs-pompiers de Lyon Rhône

type de public à partir de 6 ans. Animation proposée sans réservation dans la limite de l’espace 40 personnes présentes dans le même espace. Accessibilité possible pour le handicap physique (avenue Lanessan) – joindre musée pour assurer l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

En nouveauté, à partir de 6 ans : Passeport Super Pompier ! L’équipe propose une déambulation en famille dans le 2e sous-sol du musée. Il s’agit de partir à la découverte des usages des véhicules de pompier. Chaque box contient une thématique particulière selon les véhicules : découverte et usage de certains accessoires, historique de chaque camion, savoir-faire des sapeurs-pompiers. Les enfants auront « un passeport » à compléter et à valider. Le coup d’œil et le bon sens sont nécessaires ! Le parcours se finit par l’essayage de la veste, du casque et bien sûr la possibilité de monter dans l’incontournable camion pédagogique. Sur présentation du passeport dûment rempli et la photographie du ou de la jeune pompier en herbe, bien équipé-e, l’enfant recevra une décoration dans notre espace boutique.

Musée des sapeurs-pompiers de Lyon 358 Avenue de Champagne, 69009 Lyon, France Lyon 69009 La Duchère Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472175454 https://museepompiers.com https://www.facebook.com/museepompierslyon;https://www.instagram.com/museepompierslyon/ Plus qu’une simple rétrospective de machines, le musée est un lieu mettant en valeur l’histoire des sapeurs-pompiers. Il se divise en trois parties :

– évolution et histoire du matériel ;

– salle d’Honneur (environnement des chefs de corps et évocation des deux grandes catastrophes vécues au XXe siècle par les sapeurs-pompiers de Lyon) ;

– les véhicules. parking gratuit à proximité du fort de la Duchère – parking Balmont

accessible transport en commun : lignes 21 et 61 arrêt Duchère avenue de Champagne

C14 – 89 – Duchère avenue de Balmont

En nouveauté, à partir de 6 ans : Passeport Super Pompier ! L’équipe propose une déambulation en famille dans le 2e sous-sol du musée. Il s’agit de partir à la découverte des usages des véhicules de…

© Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône