Passerelles Photographiques…Quand l’art prend l’air, La Fonderie – Pôle de Création Artistique, Fontenay-sous-Bois

Informations pratiques

Passerelles Photographiques…Quand l’art prend l’air 19 et 20 septembre La Fonderie – Pôle de Création Artistique Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

« À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Ohého, Collectif des artistes de Fontenay-sous-bois a établi un partenariat avec La Fonderie, pôle de création artistique :

Découvrez une exposition qui bouscule les frontières de l’image. Bien plus qu’un simple alignement de cadres au mur, nous vous proposons une expérience immersive et vivante, où le passé historique dialogue avec la création contemporaine. Un voyage sensoriel qui rassemble l’histoire d’un territoire, le savoir-faire des artisans de l’image et l’originalité d’installations plastiques innovantes. »

La Fonderie – Pôle de Création Artistique 23 rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France 0677991959 http://la-fonderie.org https://www.facebook.com/GrandParisFontenaySousBois/ L’association La Fonderie regroupe une grande diversité d’expressions artistiques plastiques, recouvrant : Peinture, Sculpture, Gravure, Vidéo, Photographie, Céramique, Ferronnerie, Menuiserie, Design et Architecture… Cette diversité fait l’originalité et l’identité du collectif.

La multiplicité des approches artistiques favorise confrontations et collaborations qui s’ouvrent à l’imprévu et à l’inédit dans un projet largement ouvert Entrée libre

Exposition

©Pierre Ducrocq