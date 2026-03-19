Passion Japon, l’exposition immersive La Villette – Espace Chapiteaux Paris

Sur plus de 2200 mètres carrés, PASSION JAPON offre un parcours riche et varié, d’une heure et demie, entre immenses décors immersifs récréant rues, commerces et habitats nippons grandeur-nature, vitrines explicatives, objets authentiques, pièces de collection, et immenses salles de projection immersives.

Traversez les emblématiques toriis, déambulez dans les yokochos (ruelles remplies de petits restaurants -izakayas-), assistez à la cérémonie du thé, visitez un hôtel capsule typique, découvrez les traditionnelles échoppes de tissus, asseyez-vous au bureau d’un auteur de manga et laissez-vous submerger par la poésie et la magie des estampes Ukiyo-e, dont la mythique vague d’Hokusai, grâce à d’immenses installations digitales, avant de vous ressourcer au pied du mythique Mont Fuji…

Accessible, dépaysant et idéal pour toute la famille, PASSION JAPON offre un voyage passionnant dans cet archipel de légendes, ce Japon ancestral, moderne, éternel, à vivre en exclusivité à Paris.

Une plongée fascinante dans la culture japonaise, à la découverte de ses 1001 facettes !

Du jeudi 19 mars 2026 au dimanche 23 août 2026 :

payant

Adultes à partir de 22,90€ 6 Enfants (4 à 11 ans) à partir de 17,90€

Les créneaux d’entrées peuvent être réservés toutes les 30 minutes. Durée de visite libre (prévoir environ 90 minutes).

Tout public. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T01:00:00+01:00

fin : 2026-08-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Villette – Espace Chapiteaux Quai de la Charente, 75019 Paris



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