Pasteur et Koch un duel de géants dans le monde des microbes Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Jonzac

Pasteur et Koch un duel de géants dans le monde des microbes

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Venez découvrir le documentaire Pasteur et Koch un duel de géants dans le monde des microbes , grâce à notre partenaire ARTE.

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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

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English : Pasteur et Koch un duel de géants dans le monde des microbes

Discover the documentary Pasteur and Koch: a duel of giants in the world of microbes , thanks to our partner ARTE.

L’événement Pasteur et Koch un duel de géants dans le monde des microbes Jonzac a été mis à jour le 2026-05-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge