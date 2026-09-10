PATATE, Le Trianon, Noisy-le-Sec
dimanche 27 septembre 2026 · Le Trianon · Noisy-le-Sec
Informations pratiques
PATATE Dimanche 27 septembre, 11h00 Le Trianon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:05:00+02:00
Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:05:00+02:00
PATATE ET LE JARDIN POTAGER de Damien Louche-Pelissier et Benoît Chieux
Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate, le plus curieux d’entre eux, part à la recherche du jardinier mais se perd en chemin. Il retrouve ses amis et découvre une étrange serre, où vit un légume monstrueux. Mais où est passé le jardinier et qui est-il vraiment ?
Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3554?showId=67896 »}]
Patate – PATATE ET LE JARDIN POTAGER de Damien Louche-Pelissier et Benoît Chieux Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate, le plus curieux d’entre eux, part à la recherche du jar…
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